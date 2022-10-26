Массовое ДТП произошло в Самаре

В Самаре столкнулись пассажирский автобус, три грузовых автомобиля и три легковушки. По факту инцидента проводится проверка. Об этом в среду, 26 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональну прокуратуру.

Инцидент произошел накануне, 25 октября, в 19:55 на бульваре Фитюнина около дома №23. Столкнулись автобус «ЛИАЗ», следовавший по маршруту № 67, грузовики «Isuzu», «ЗИЛ» и «Газель» и автомобили Renault, Kia и Lada.

В результате происшествия пострадали два пассажира автобуса, они были госпитализированы.

По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В тот же день Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Московской области. ДТП произошло в Ленинском городском округе. Водитель 1999 года рождения не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась.