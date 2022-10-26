Астраханских лебедей отправили на зимовку

В Астрахани обитателей Лебединого озера отправили на зимовку. Об этом в среду, 26 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на МБУ «Зелёный город».

Птицы будут жить в тепличном хозяйстве до весны.

Сейчас лебедей осматривает ветеринар, в случае надобности им сделают прививки и пропишут курс витаминов.

Всю зиму птицы будут получать сбалансированное питание. У них будет доступ к теплому бассейну. Также они смогут совершать прогулки на свежем воздухе.

В апреле лебеди вернутся обратно в озеро, где перед этим заменят воду.

Ранее, 21 сентября, в Биробиджане сотрудники природоохранной организации нашли травмированного филина (лат. Bubo bubo). Этот вид занесен в Красную книгу России. Из-за травмы птица не могла летать и самостоятельно добывать пищу.