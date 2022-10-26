Жителей Ленинградской области предупредили о густом тумане

Жителей Ленобласти ожидает густой туман. Об этом в среду, 26 октября, пишут «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Туман ожидается в том числе утром 27 октября.

«В тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до впередиидущего автомобиля, а также иного препятствия», — предупредили в ведомстве.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле отмечает ИА FlashNord.

Ранее в этот день ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов допустил погодные аномалии предстоящей зимой в России. По словам эксперта, изменение климата приводит к непредсказуемой погоде, в результате чего на температуру зимой будут влиять сразу два тренда. В частности, из-за тренда на глобальное потепление зимы в России постепенно становятся менее холодными. В то же время второй тренд уравновешивает перекос в погоде в сторону тепла.