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В Сети обвинили Блинкена в подталкивании мира к ядерной войне

Пользователи Twitter упрекнули госсекретаря США Блинкена в подталкивании мира к ядерной войне
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Фото: REUTERS/Kevin Wolf
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Пользователи Twitter раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за пост, который он разместил после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
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Блинкен написал, что обсудил с Гросси важнейшие моменты глобальной безопасности, в том числе «неспровоцированный» украинский конфликт. Заявление подвергли критике в комментариях.

«Да, «неспровоцированную», конечно, но в настоящее время мы находимся в состоянии риска ядерной войны <...> Что вы собираетесь с этим делать?» — написал Michael Viscusi.

Другой пользователь под именем Brian Moore предложил высказаться Блинкену насчет американских незаконных войн в Ираке, Афганистане и Сирии.

«Это ваши действия ведут к разрушающим последствиям», — добавил юзер Matthew McCracken.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла свой суверенитет.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что США рассматривают весь мир в качестве собственного заднего двора.

При этом Москва подчеркивала, что победителей в ядерной войне, полемика о якобы возможности которой, разгоняется на Западе, не может быть. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны перешли к риторики ядерного шантажа и даже допускают варианты нанесения такого удара по России.

Так, экс-премьер Велиокбритании Лиз Трасс отмечала свою готовность нажать так называемую красную кнопку.

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