В Сети обвинили Блинкена в подталкивании мира к ядерной войне
Пользователи Twitter раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за пост, который он разместил после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Блинкен написал, что обсудил с Гросси важнейшие моменты глобальной безопасности, в том числе «неспровоцированный» украинский конфликт. Заявление подвергли критике в комментариях.
«Да, «неспровоцированную», конечно, но в настоящее время мы находимся в состоянии риска ядерной войны <...> Что вы собираетесь с этим делать?» — написал Michael Viscusi.
Другой пользователь под именем Brian Moore предложил высказаться Блинкену насчет американских незаконных войн в Ираке, Афганистане и Сирии.
«Это ваши действия ведут к разрушающим последствиям», — добавил юзер Matthew McCracken.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла свой суверенитет.
В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что США рассматривают весь мир в качестве собственного заднего двора.
При этом Москва подчеркивала, что победителей в ядерной войне, полемика о якобы возможности которой, разгоняется на Западе, не может быть. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны перешли к риторики ядерного шантажа и даже допускают варианты нанесения такого удара по России.
Так, экс-премьер Велиокбритании Лиз Трасс отмечала свою готовность нажать так называемую красную кнопку.