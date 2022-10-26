Крымчанина задержали за попытку провезти автомат с территории Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма за попытку провезти на территорию региона автомат с Украины. Об этом в среду, 26 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на официального представителя управления ведомства по Крыму и Севастополю Елену Варламову.

«Подозреваемый попытался перевести в кабине автомобиля через государственную границу Российской Федерации автомат Калашникова АК-74, после чего был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пункте пропуска «Джанкой», — рассказала она.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 30 – статье 226.1 («Контрабанда огнестрельного оружия») Уголовного кодекса России.

Ему может грозить до семи лет лишения свободы.