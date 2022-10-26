В Тамбовской области мужчина угнал трактор

Мужчина угнал трактор в селе Каменный брод Сосновского района Тамбовской области. Об этом пишет в среду, 26 октября, ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на правоохранителей.

Как отмечается в материале, мужчина работал в хозяйстве местного предпринимателя. Его удалось найти с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены по периметру. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.