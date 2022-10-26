Один человек погиб в ДТП в Ульяновской области
В результате автомобильной аварии в Сурском районе Ульяновской области погиб один человек. Об этом в среду, 26 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел в 04:40 на автодороге «Кезьмино – Ружеевщино». Мужчина за рулем Nissan не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Пассажир автомобиля доставлен в больницу.
По предварительным данным у мужчины, который находился за рулем Nissan, не было прав управления транспортным средством.
Ранее, 24 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой. О ДТП стало известно 20 октября. По информации источника «Известий», вечером 14 октября Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.