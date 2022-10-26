Мужчина упал с моста в Коми

В Сыктывкаре в Республике Коми мужчина упал с Краснозатонского моста. Об этом в среду, 26 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми».

Как отмечается в материале, мужчина погиб. Его тело было обнаружено ниже по течению в 5 км от моста.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

10 октября сообщалось, что в Себежском районе Псковской области во время рыбалки утонул 39-летний мужчина. Его тело извлекли из воды спасатели, оно находилось в 50 м от берега на глубине 2–4 м.