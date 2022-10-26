В Твери до конца октября перекрыли один из переулков
В Твери с 26 октября и до конца месяца перекрыли Коннозаводский переулок. Об этом пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение городской администрации.
Меры связаны с ремонтными работами.
Ограничения будут действовать до 08:00 31 октября. До тех пор водители смогут объехать перекрытие в соответствии с временными дорожными знаками.
Ранее в этот день сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре завершили ремонт улиц, который проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С начала этого года в городе привели в порядок 19 объектов улично-дорожной сети.