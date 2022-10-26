В Калуге откроют экопарк

В Калуге на Правобережье в пятницу, 28 октября, состоится открытие экопарка «Биосфера». Об этом в среду, 26 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу парка.

Как отмечается в материале, ранее открытие несколько раз переносили из-за длительной реконструкции.

Посетители экопарка смогут увидеть альпак, павлинов, беркутов, пеликанов и других животных и птиц. Некоторые из них в Центральной России будут представлены только в «Биосфере».

Ранее в октябре в Московском зоопарке впервые за 30 лет дала потомство пара гигантских цепкохвостых сцинков. Детеныш родился у пары, которая появилась в зоопарке четырьмя годами ранее. Обеих ящериц спасли от предыдущих недобросовестных владельцев.