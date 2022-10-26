В Брянске у здания ГИБДД произошла авария

В Советском районе Брянска у здания областной Госавтоинспекции произошла авария. Об этом в среду, 26 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на группу «ЧП и ДТП Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».

Столкнулись два легковых автомобиля. Они получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Ранее, 26 октября, Mercedes сбил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Ленинском городском округе Московской области. От полученных травм девушка скончалась.