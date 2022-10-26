В Орловской области обезвредили 13 снарядов времен ВОВ

В двух районах Орловской области спасатели обезвредили 13 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 26 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Ливенский и Залегощенский районы в Орловском округе. Там опасные предметы были изъяты и уничтожены.

Ранее, 28 сентября, в Печорском районе Псковской области был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ. На место обнаружения выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда.