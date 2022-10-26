Карантин по бешенству животных ввели в одном из сел под Оренбургом
В Оренбургском районе в селе Подгородняя Покровка ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатор Денис Паслер подписал 20 октября.
Заболевшее животное было обнаружено на территории одного из личных подворий. Данный участок теперь признан эпизоотическим очагом, а прилегающая к нему территория в радиусе 800 м является неблагополучным пунктом.
В селе временно запрещено проводить ярмарки и выставки, также из него нельзя вывозить животных. Как уточняет ИА «Урал56.Ру», карантин продлится 60 дней.
13 октября сообщалось, что в Моршанском районе Тамбовской области зафиксирована вспышка бешенства. Неблагополучным пунктом объявлена территория села Ракша.