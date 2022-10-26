Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский полковник озвучил первый признак поражения США в украинском конфликте
Общество
Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак
Мир
В Сети обвинили Блинкена в подталкивании мира к ядерной войне
Мир
Парламент Сербии утвердил правительство во главе с премьером Аной Брнабич
Мир
Франция потратила €6 млн на содержание украинских беженцев на пароме в Марселе
Мир
Шойгу заверил зарубежных коллег в отказе России от использования ядерного оружия
Общество
Адвокат коммерческого директора Собчак допустила обжалование его ареста
Мир
Венгрия выступила против установления потолка цен на газ из России
Мир
США заявили о стремлении к независимости от ядерного топлива из РФ
Спорт
Теннисист Медведев выиграл первый матч после травмы
Мир
Власти Болгарии дополнительно выделят €40 млн для беженцев с Украины
Мир
Байдена обвинили в злоупотреблении властью в попытке сбить цены на бензин

Карантин по бешенству животных ввели в одном из сел под Оренбургом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургском районе в селе Подгородняя Покровка ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатор Денис Паслер подписал 20 октября.

Заболевшее животное было обнаружено на территории одного из личных подворий. Данный участок теперь признан эпизоотическим очагом, а прилегающая к нему территория в радиусе 800 м является неблагополучным пунктом.

В селе временно запрещено проводить ярмарки и выставки, также из него нельзя вывозить животных. Как уточняет ИА «Урал56.Ру», карантин продлится 60 дней.

13 октября сообщалось, что в Моршанском районе Тамбовской области зафиксирована вспышка бешенства. Неблагополучным пунктом объявлена территория села Ракша.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022