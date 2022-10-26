Теннисист Медведев выиграл первый матч после травмы

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл 26 октября первый матч с момента получения травмы.

Он одержал победу над грузином Николозом Басилашвили в первом круге турнира в Вене. Поединок закончился со счетом 6:2, 6:2 и продолжался 60 минут.

В следующем круге Медведев, получивший первый номер посева, сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Российский спортсмен не выходил на корт с 8 октября, когда он из-за травмы снялся с полуфинального матча с сербом Новаком Джоковичем на турнире в Астане, сообщает «Спорт-Экспресс».

15 октября Медведев впервые стал отцом. У него родилась дочь, которую назвали Алисой.

Медведев является победителем US Open (2021), финалистом турниров US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), победителем 14 турниров ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России. Также он является четвертой ракеткой мира среди мужчин по рейтингу ATP.