Около 3 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Оренбуржье

На территории Оренбургской области в 2022 году от присасывания клещей пострадали около 3 тыс. человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, с начала эпидсезона за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 2790 человек, из них 1093 — дети. Случаи присасывания зарегистрированы во всех городских округах и районах, но более всего — в сельской местности, пишет РИА «Оренбуржье».

В трех случаях выявлен клещевой вирусный энцефалит, аналогичное количество человек заразились иксодовым клещевым боррелиозом. Всего было отправлено на лабораторное исследование 6 тыс. клещей.

Как отмечает 56orb.ru со ссылкой на экспертов, более 5 тыс. клещей сняли с человека, остальных нашли на клещевых маршрутах.