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Украинцы в Черногории пожаловались в полицию на кафе с российским флагом

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Фото: Соцсети
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Посольство Украины в Черногории написало заявление в полицию на владельца кафе «Руски бар» в Погородице Брано Марича. Об этом мужчина рассказал 26 октября SputnikSerbia.

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Мужчину уже допросили правоохранительные органы из-за пророссийской символики в его заведении.

«Наше кафе носит название «Руски бар» уже 11 лет, и до сих пор у нас не было никаких проблем из-за этого. В кафе есть портрет [президента России] Владимира Владимировича Путина, российский флаг с буквой Z», — приводит портал его слова в Telegram-канале.

Он заявил, что несмотря на недовольство украинских дипломатов не собирается ничего менять в интерьере кафе.

Ранее, 19 октября, владелец кафе в ресторане Le Cozy в парижском квартале Монпарнас на Монмартре Алекс Баш выпроводил украинских посетителей со словами «Да здравствует Путин!».

21 октября он рассказал «Известиям», что его возмутило поведение украинских беженок. Женщины отказывались делать заказ, указав, что они украинки. На вопрос официантки «Ну и что?» беженки устроили словесную перепалку и захотели уйти, пытаясь на английском сказать что-то о плохом сервисе и грубой официантке. После инцидента, по словам жены хозяина ресторана Иванны, они стали получать угрозы от украинцев. Она призналась, что опасается за свою безопасность и детей, поэтому намерена обратиться в полицию, если угрозы будут поступать.

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