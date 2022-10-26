Коммерческий директор Собчак не признал вину по делу о вымогательстве

Коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов не признал вину по делу о вымогательстве. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 26 октября из зала Тверского суда Москвы.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Суханова стало вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн рублей. За эти деньги Суханов и другие фигуранты дела, по версии следствия, обещали удалить посты в Telegram-канале «Тушите свет» о переговорах Чемезова.

Ранее в этот же день по этому делу также был задержан бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. Он не признал вину. В свою очередь в загородном доме Собчак прошли обыски. Позже источник «Известий» сообщил, что журналистка через Белоруссию выехала в Литву.

Вскоре стало известно, что Собчак перед отъездом купила билеты на самолет, вылеты были запланированы из аэропортов Внуково и Домодедово. Регистрацию она не прошла. Границу Белоруссии и Литвы пересекла пешком.