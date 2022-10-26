В Омске на ремонт бульвара Архитекторов направят 1,5 млрд рублей

Мэрия Омска объявила о поиске подрядчика на реконструкцию бульвара Архитекторов. Максимальная стоимость работ оценивается в 1,516 млрд рублей.

Согласно документации, на которую ссылается ИА «ОМСКРЕГИОН», реконструкция затронет участок бульвара Архитекторов от ТЦ «Мега» до улицы Крупской. Подрядчику предстоит разработать проект работ и провести инженерные изыскания, выполнить реконструкцию с обустройством троллейбусной сети.

Сам проект должен включать обустройство тротуаров и велодорожки вдоль магистрали, переустройство ливневки, создание восьми остановок общественного транспорта и системы освещения, пишет ИА «Город55».

Также проектировщикам предлагается рассмотреть возможность расширения бульвара до 4-6 полос и устройство «живой изгороди» вместо ограждения. Завершить реализацию проекта планируется до 5 декабря 2024 года.

Ранее в октябре сообщалось, что на Левобережье Омска планируется запустить сразу три новых троллейбусных маршрута. Для этого закупят 49 троллейбусов, построят 10 км контактной сети и две подстанции. Кроме того, в планах реконструкция депо, расположенного на Ватутина.