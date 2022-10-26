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Власти Болгарии дополнительно выделят €40 млн для беженцев с Украины
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Власти Болгарии дополнительно выделят €40 млн для беженцев с Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Martin Schutt
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Техническое правительство Болгарии приняло 26 октября решение о выделении дополнительных 80 млн левов (около €40 млн) на размещение украинских беженцев в стране.

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Средства предусмотрены для граждан Украины, которые ищут убежище в Болгарии, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее власти Болгарии определили размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины, размещенных в отелях и на базах отдыха, в 15 левов (около €7,5) в сутки.

15 октября стало известно, что в Болгарию должна прибыть новая волна украинских беженцев. Их планируется разместить на крупнейшем морском курорте Солнечный Берег на востоке страны, и это вызвало недовольство читателей болгарского издания Dir.bg.

Один из пользователей предложил разместить украинских беженцев в заброшенных селах. По его словам, они могут там работать и зарабатывать на жизнь, а «кому не нравится — пусть идет туда, откуда пришел».

В мае более 200 украинских беженцев отказались переезжать из болгарских отелей на специальные базы.

Тогда Кирил Петков, который занимал на тот момент должность премьера страны, объяснил, что Болгария не может бесконечно поддерживать роскошный отдых беженцев из Украины и предоставлять им люксовые условия содержания.

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