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Капитана севшего на мель судна в Татарстане осудят за травмы людей

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В Казани в Вахитовский районный суд направлено дело в отношении капитана теплохода «Восход-51». Весной этого года судно село на мель на реке Волге, из-за чего пострадали пассажиры.

Капитана обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, уточняет ИА «Татар-информ».

Следствие установило, что обвиняемый был в нетрезвом состоянии, когда отправился в рейс из Казани в Свияжск. Он нарушил правила плавания по водным путям, по его вине теплоход сел на мель.

В результате часть пассажиров были травмированы. За случившееся капитан перед ними извинился, отмечает Inkazan.ru.

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