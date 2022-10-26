Капитана севшего на мель судна в Татарстане осудят за травмы людей
В Казани в Вахитовский районный суд направлено дело в отношении капитана теплохода «Восход-51». Весной этого года судно село на мель на реке Волге, из-за чего пострадали пассажиры.
Капитана обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, уточняет ИА «Татар-информ».
Следствие установило, что обвиняемый был в нетрезвом состоянии, когда отправился в рейс из Казани в Свияжск. Он нарушил правила плавания по водным путям, по его вине теплоход сел на мель.
В результате часть пассажиров были травмированы. За случившееся капитан перед ними извинился, отмечает Inkazan.ru.