Полсотни домов отремонтируют в подмосковном Талдоме в 2022 году
В Талдомском городском округе (Московская область) в 2022 году планируют отремонтировать 51 многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минЖКХ.
Всего на капремонт домов в Талдоме предусмотрено 174 млн рублей. Известно, что в 11 многоквартирных домах в порядок приведут кровли, еще в 18 домах — инженерные системы.
На сегодняшний день в горокруге отремонтировали 34 многоквартирных дома, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как отмечает министр ЖКХ Антон Велиховский, в Московской области реализуется самая масштабная программа по капремонту МКД в России. В нее входит свыше 44 тыс. объектов.