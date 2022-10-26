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Полсотни домов отремонтируют в подмосковном Талдоме в 2022 году

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В Талдомском городском округе (Московская область) в 2022 году планируют отремонтировать 51 многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минЖКХ.

Всего на капремонт домов в Талдоме предусмотрено 174 млн рублей. Известно, что в 11 многоквартирных домах в порядок приведут кровли, еще в 18 домах — инженерные системы.

На сегодняшний день в горокруге отремонтировали 34 многоквартирных дома, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отмечает министр ЖКХ Антон Велиховский, в Московской области реализуется самая масштабная программа по капремонту МКД в России. В нее входит свыше 44 тыс. объектов.

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