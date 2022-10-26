Поляки раскритиковали планы Варшавы по восстановлению Украины

Читатели польской газеты Interia раскритиковали планы Варшавы, направленные на поддержку и восстановление Украины. Соответствующие комментарии стали появляться под статьей, опубликованной 25 октября.

В материале приводятся слова главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севера, который заявил, что с изменением времени года политика страны в отношении помощи Украине перестроится на восстановление разрушенных территорий.

Однако читатели газеты не разделили идею Севера.

«Наглость в самом своем расцвете», — написал пользователь Ula.

«Дуда, это разве война Польши с Россией?» — обратился юзер Karol к президенту страны.

«Когда украинцы вернутся к себе? Когда Зеленский заплатит за размещение семей в Польше?» — поинтересовался читатель с ником Pinokio.

«Совет безумцев, которые представляют стороны войны вместо поиска мирных решений», — отметил пользователь Milan.

«Они хотят отстроить чужую страну, хотя не могут даже увеличить добычу угля в Польше, ну или запретить его импорт», — считает еще один читатель.

Ранее 26 октября пользователи Twitter из Польши осудили высказывание премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. В его заявлении указывалось, что те, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности цивилизации, либо «был одурачен Россией». Многие пользователи назвали политика лицемером и указали на множество проблем в стране, на которые он не обращает внимание.

Накануне стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов.

Ранее в этот день газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей). Из фонда для помощи беженцам уже потрачено 4,1 млрд злотых — расходы на пособия, транспорт, питание и проживание. Также предусмотрены социальные и семейные льготы.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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