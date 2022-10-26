Реклама
Прямой эфир
Мир
США расширили санкции против Ирана
Мир
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о состоявшемся обмене пленными
Общество
Саратовская облдума одобрила создание в регионе вытрезвителей
Мир
Источник рассказал о готовящейся провокации Киева с «грязной бомбой» над ЧАЭС
Мир
По всей Украине спустя 15 минут снова объявили воздушную тревогу
Недвижимость
Минстрой запланировал установить среднюю стоимость жилья в ЛНР и ДНР
Армия
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
Мир
Взрыв прогремел под украинским Днепром
Мир
При стрельбе у мавзолея в иранском Ширазе пострадали как минимум 45 человек
Мир
Запасы нефти в резерве США опустились до минимума с 1984 года
Мир
В Польше приняли резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»
Мир
Столтенберг связал силу Украины на переговорах с Россией с успехом на поле боя

Поляки раскритиковали планы Варшавы по восстановлению Украины

Читатели польской Interia раскритиковали планы Варшавы по поддержке Украины
0
Фото: Global Look Press/Hesther Ng
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели польской газеты Interia раскритиковали планы Варшавы, направленные на поддержку и восстановление Украины. Соответствующие комментарии стали появляться под статьей, опубликованной 25 октября.

Газовый козырь: станет ли Польша новым энергетическим хабом Европы
Варшава запустила обещанный трубопровод из Норвегии

В материале приводятся слова главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севера, который заявил, что с изменением времени года политика страны в отношении помощи Украине перестроится на восстановление разрушенных территорий.

Однако читатели газеты не разделили идею Севера.

«Наглость в самом своем расцвете», — написал пользователь Ula.

«Дуда, это разве война Польши с Россией?» — обратился юзер Karol к президенту страны.

«Когда украинцы вернутся к себе? Когда Зеленский заплатит за размещение семей в Польше?» — поинтересовался читатель с ником Pinokio.

«Совет безумцев, которые представляют стороны войны вместо поиска мирных решений», — отметил пользователь Milan.

«Они хотят отстроить чужую страну, хотя не могут даже увеличить добычу угля в Польше, ну или запретить его импорт», — считает еще один читатель.

Ранее 26 октября пользователи Twitter из Польши осудили высказывание премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. В его заявлении указывалось, что те, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности цивилизации, либо «был одурачен Россией». Многие пользователи назвали политика лицемером и указали на множество проблем в стране, на которые он не обращает внимание.

Накануне стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов.

Ранее в этот день газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей). Из фонда для помощи беженцам уже потрачено 4,1 млрд злотых — расходы на пособия, транспорт, питание и проживание. Также предусмотрены социальные и семейные льготы.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022