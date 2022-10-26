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Военкор «Известий» показал удары артиллерии в непогоду по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин 26 октября показал, как работает реактивная артиллерия 100-й бригады Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он отметил, что артиллерия ведет огонь по противнику в любую погоду. Во время нанесения ударов шел сильный дождь, ожидался град.

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«Каждому такому залпу предшествует колоссальный объем работы, скрытой от наших глаз: сначала машину нужно заправить, потом выбрать позицию, не пристрелянную противником; <...> сверить координаты. Потом быстро уходить. И всё по новой. И так несколько раз в день», — сказал он.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как российские военные с помощью реактивной артиллерии наносят удары по позициям ВСУ в населенном пункте Курдюмовка в ДНР.

20 октября корреспондент «Известий» Александр Сафиулин оценил боевую мощь реактивных систем залпового огня «Град», которые работают по украинским укрепрайонам под Авдеевкой в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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