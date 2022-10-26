Волки растерзали собаку у детского сада в поселке в Карелии

Стаю волков заметили в поселке Пяльма Пудожского района Карелии. Об этом в соцсетях написали местные жители.

По их словам, хищники заходят на территорию поселка в дневное время, сидят на берегу озера. Недавно волка заметили в кустах в 300 м от играющих на берегу детей.

Местная жительница рассказала, что на днях волки растерзали ее собаку. Она утверждает, что это произошло возле детского сада.

ИА «Карелinform» пишет, что с начала осени волки все чаще появляются у населенных пунктов в Карелии.

В конце июля в Дагестане волк напал на трех детей, играющих в футбол. Одного ребенка дикое животное утащило в лес, позже тело мальчика было обнаружено уже без признаков жизни.