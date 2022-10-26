Житель Нижнего Тагила погиб во время сплава в парке «Река Чусовая»

На территории природного парка «Река Чусовая» (Свердловская область) во время сплава погиб житель Нижнего Тагила. Об этом администрация парка сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что 20 октября турист из Нижнего Тагила отправился в одиночку сплавиться по реке и не вернулся. Его путь пролегал от заброшенной деревни Таны по реке Межевая Утка до ее слияния с Чусовой.

На следующий день мужчина не прибыл к назначенному времени в пункт сбора, пишет ТагилСити.ру. Ожидающие его лица пытались организовать поиски самостоятельно, но они оказались безуспешными. Родственники и друзья пропавшего обратились за помощью спустя сутки от назначенного времени встречи.

«Турист был обнаружен, но поздно. Сотрудникам парка оставалось только позвонить в отдел полиции», — говорится в сообщении.