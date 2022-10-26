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Водный маршрут откроют из Гдова в Самолву

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В Псковской области начинается подготовка к празднованию 700-летия города Гдов. Рабочее совещание по вопросам организации праздничных мероприятий провел губернатор Михаил Ведерников.

На нем, в частности, обсуждалась возможность открыть водный маршрут из Гдова в деревню Самолва. Региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству проработал предварительный проект по обустройству причалов, закупке катера и углублению дна. Главе муниципалитета Алексею Васильеву поручили определить удобные места для размещения инфраструктуры.

В Гдове планируется организовать туристическую навигацию, провести массовые экологические мероприятия в рамках проекта «Зеленая область», открыть центр поддержки добровольчества.

В планах региональных властей — организация процесса сохранения и консервации гдовской крепости, отмечает Псковская лента новостей.

По словам первого вице-губернатора Веры Емельяновой, уже готов список из более 40 подготовительных и праздничных мероприятий, По каждому из них предварительно определили возможный источник финансирования. Но остаются несколько проектов в сферах транспорта, благоустройства и капитального ремонта, которые требуют дополнительной проработки.

Планируется, в числе прочего, привести в порядок дома на центральных улицах города, отремонтировать основные улицы районного центра.

Губернатор предложил отработать вопросы финансирования за счет привлечения грантовых средств. По капиталоемким проектам Ведерников поручил сформировать пакет документов, который направят на федеральный уровень с ходатайством об оказании дополнительной финансовой поддержки, пишет Псковское агентство информации.

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