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Эксперт объяснила рекордно высокий уровень дефицита бюджета Китая

Эксперт Беленькая рассказала, что привело к рекордно высокому уровню дефицита бюджета Китая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Дефицит бюджета Китая по итогам девяти месяцев 2022 года достиг рекордных 7,16 трлн юаней ($980 млрд), сообщило Bloomberg, ссылаясь на данные министерства финансов страны.

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Агентство уточнило, что такой показатель — абсолютный рекорд, это в три раза больше объема дефицита КНР за аналогичный период 2021 года.

«Это непростой год для китайской экономики — периодические локдауны, кризис недвижимости привели к ослаблению внутреннего спроса и временным остановкам работы предприятий», — рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт отметила, что правительство страны для поддержки экономики использует методы фискального стимулирования: снижение налогов, налоговые каникулы, инвестиции в инфраструктуру, стимулы на покупку автомобилей. В свою очередь это уменьшает доходы и одновременно увеличивает расходы бюджета, что в итоге приводит к быстрому увеличению бюджетного дефицита, добавила она.

«С учетом продолжения курса на нулевую толерантность к COVID-19, а также сохраняющихся проблем на рынке недвижимости, скорее всего, правительство будет вынуждено сохранять стимулирующую бюджетную политику, то есть дефицит бюджета может превысить целевой уровень 2,8% ВВП, и есть риск, что он будет высоким и в будущем году. Новые кадровые перестановки после 20-го съезда КПК вызвали опасения на рынке, что тренд на преимущественную поддержку госсектора за счет частного бизнеса может усилиться», — заключила Беленькая.

Ранее, 7 октября, Беленькая назвала также среди угроз для экономики КНР сокращение внешнего спроса, усугубление напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, руководитель направления «Развитие Китая и ЕАЭС» центра «Большая Евразия» Института ВЭБ Сергей Цыплаков рассказал «Известиям», что сложное положение в китайской экономике стало одной из причин снижения курса юаня.

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