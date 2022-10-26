Экипаж американского авианосца заявил о готовности воевать с Россией

Команда атомного авианосца USS George H.W. Bush из США заявила о готовности вести военные действия против России. Об этом 26 октября сообщает британский телеканал Sky News.

Командир военного корабля контр-адмирал Деннис Велес заявил, что солдаты «готовы к любой миссии», однако главная цель — мир и прекращение украинского конфликта, заверил он.

«Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему», — сказал Велес, отвечая на вопрос, готов ли экипаж вступить в военные действия против РФ.

Отмечается, что на борту авианосца находится около 70 боевых самолетов и вертолетов. В настоящее время корабль курсирует в Средиземном море.

В конце июля над водами Средиземного моря был замечен самолет «судного дня», принадлежащий министерству обороны США. Отмечалось, что серьезные опасения возникают на фоне того, что Украина угрожала России применить американское ракетное вооружение.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 7 сентября отметил, что Россия не испытывает недостатка в каналах коммуникации с США по вопросам Украины. Он пояснил, что для этого работают посольства, также есть возможность вести телефонные переговоры.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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