Реклама
Прямой эфир
Мир
Штайнмайер не увидел готовности к переговорам на Украине
Мир
Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу
Мир
В Одессе переименуют 164 улицы из-за связи их названий с РФ и Белоруссией
Мир
ВС Швеции проводят обследование морского дна в районе диверсии на СП
Мир
ФРГ попросила Швейцарию о реэкспорте Киеву зарядов для установок Gepard
Происшествия
Грузовик с асфальтом перевернулся в Москве
Мир
США ввели новые санкции в отношении ряда компаний и граждан России
Мир
WP сообщила об ухудшении в Европе отношения к украинским беженцам
Мир
Гросси обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Мир
Бывшая соперница Байдена раскритиковала его за нежелание диалога с Россией
Мир
В Польше приняли резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»
Мир
Столтенберг связал силу Украины на переговорах с Россией с успехом на поле боя
Сюжет:

Экипаж американского авианосца заявил о готовности воевать с Россией

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jason Bryant
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Команда атомного авианосца USS George H.W. Bush из США заявила о готовности вести военные действия против России. Об этом 26 октября сообщает британский телеканал Sky News.

Не тает лед: США затеяли новое противостояние с Россией в Арктике
Удастся ли Вашингтону обойтись без участия Москвы в делах региона

Командир военного корабля контр-адмирал Деннис Велес заявил, что солдаты «готовы к любой миссии», однако главная цель — мир и прекращение украинского конфликта, заверил он.

«Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему», — сказал Велес, отвечая на вопрос, готов ли экипаж вступить в военные действия против РФ.

Отмечается, что на борту авианосца находится около 70 боевых самолетов и вертолетов. В настоящее время корабль курсирует в Средиземном море.

В конце июля над водами Средиземного моря был замечен самолет «судного дня», принадлежащий министерству обороны США. Отмечалось, что серьезные опасения возникают на фоне того, что Украина угрожала России применить американское ракетное вооружение.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию на Украине.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 7 сентября отметил, что Россия не испытывает недостатка в каналах коммуникации с США по вопросам Украины. Он пояснил, что для этого работают посольства, также есть возможность вести телефонные переговоры.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022