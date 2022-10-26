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В ЛНР задержали подозреваемого в сотрудничестве с ВСУ мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мужчина, подозреваемый в передаче украинским националистам данных о размещении российских военных, задержан в ЛНР. Об этом 26 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Мужчина жил на освобожденных территориях в Белокуракинском районе ЛНР. Его личность установлена, проводится расследование.

По словам источника, он собирал и передавал украинской стороне информацию о дислокации армии РФ.

«Для этого он использовал подконтрольный украинской стороне Telegram-канал, поверив в обещанную модераторами анонимность», — заключил собеседник агентства.

Ранее в среду заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские боевики используют жителей Херсона для корректировок ударов по городу и гражданским. Он сообщил о задержанном подростке, который снимал видео с последствиями обстрела Херсона американскими ракетами HIMARS и отправлял в один из Telegram-каналов.

24 октября в Херсонской области была обезврежена украинская группа диверсантов. Боевики находятся в плену и дают показания.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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