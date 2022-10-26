США расширили санкции против Ирана

Вашингтон ввел санкции против 14 должностных лиц и трех организаций Ирана, которые, по его мнению, ответственны за подавление протестов в стране. Соответствующее заявление в среду, 26 октября, распространил Госдепартамент США.

В заявлении ведомства указывается, что Соединенные Штаты привержены поддержке иранского народа и выступают за то, чтобы ответственные за жестокое подавление протестов в Иране были привлечены к ответственности.

«Сегодня мы объявляем о совместных действиях Государственного департамента и министерства финансов в отношении 14 физических и трех юридических лиц, <...> демонстрируя нашу приверженность использованию всех соответствующих инструментов для привлечения к ответственности всех уровней иранского правительства», — заявили в Госдепе.

Ранее в среду о новых мерах против Ирана сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, Берлин приостанавливает двусторонний диалог с Тегераном в области экономики, энергетики и других сферах. В том числе вводятся дополнительные ограничения на въезд в отношении представителей иранских организаций, находящихся в санкционном списке Евросоюза (ЕС).

17 октября Евросоюз ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана из-за репрессий в стране. Санкции введены в том числе против иранской полиции нравов и ее руководителя. В ответ Иран также расширил санкции против ЕС. В санкционный список вошли восемь организаций, включая ряд европейских СМИ и 12 физических лиц.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», которая скончалась вскоре после задержания. По информации Iran International, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.