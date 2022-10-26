RT: журналистка Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По данным источника RT, Собчак уехала из России еще 24 октября, а в ночь на 25 октября был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

«Телеведущая на автомобиле переехала границу с Белоруссией, на которой нет паспортного контроля, и направилась в Европу. Через КПП «Видзы» она уехала в Литву. В машине были три пассажира и водитель», — сообщает RT.

О задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве стало известно 25 октября. По его же делу был задержан и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Как рассказал «Известиям» его адвокат Гаджи Алиев, Романовский не признал вину в вымогательстве. Также, по словам источника «Известий», следствие планирует ходатайствовать об аресте Романовского.

Кроме того, в рамках этого уголовного дела в загородном доме Собчак прошли обыски.