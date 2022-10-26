Митингующие в Вене потребовали от властей Австрии сохранить мир с РФ

Участники акции протеста в Вене выдвинули требования к властям Австрии сохранить нейтралитет страны и мир с РФ. Об этом 26 октября сообщает корреспондент «РИА Новости».

«Семьдесят лет нейтралитет служил нам, защищал нас. Теперь он нуждается в нашей поддержке», — отметили демонстранты.

Как рассказали агентству организаторы мероприятия, власти Австрии добились того, что ранее нейтральная страна стала одной из сторон конфликта, происходящего на Украине, и это в результате вредит самой стране. Лидеры митингующих призвали провести референдум по вопросу о «любом изменении нейтрального статуса» республики, а также резко осудили возможные планы австрийских властей принять участие в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

В ходе протестной акции демонстранты принесли плакаты с требованиями сохранения мира в Европе и призывом к выходу Австрии из Евросоюза.

Ранее, 22 октября, в центре Вены прошел митинг с требованием выхода Австрии из ЕС. Участники демонстрации, на которой собралось несколько сотен человек, держали в руках плакаты «Австрия остается нейтральной» и «Безопасные границы — безопасное будущее».

До этого, 8 октября, в Вене около 2 тыс. человек вышли на митинг и потребовали отмены антироссийских санкций. Кроме того, граждане выступают в поддержку политического нейтралитета Австрии. Участники также требовали от властей прекратить поддержку «разжигателей войны» — Евросоюза, НАТО и США. Граждане заявили о желании восстановления дружественных отношений с Россией, чтобы страна продолжала получать энергоносители из РФ.

20 сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что на Западе, в том числе и в Австрии, уже появляются признаки усталости от рестрикций, потому что они не привели к урегулированию ситуации на Украине.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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