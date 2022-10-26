Реклама
Прямой эфир
Мир
Штайнмайер не увидел готовности к переговорам на Украине
Мир
Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу
Мир
В Одессе переименуют 164 улицы из-за связи их названий с РФ и Белоруссией
Мир
ВС Швеции проводят обследование морского дна в районе диверсии на СП
Мир
ФРГ попросила Швейцарию о реэкспорте Киеву зарядов для установок Gepard
Происшествия
Грузовик с асфальтом перевернулся в Москве
Мир
США ввели новые санкции в отношении ряда компаний и граждан России
Мир
WP сообщила об ухудшении в Европе отношения к украинским беженцам
Мир
Гросси обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Мир
Бывшая соперница Байдена раскритиковала его за нежелание диалога с Россией
Мир
В Австрии прошли протесты против установки палаток для беженцев
Мир
В Киеве переименовали названную в честь русского художника улицу

Митингующие в Вене потребовали от властей Австрии сохранить мир с РФ

0
Фото: ТАСС/imago images/TOBIAS STEINMAURER
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники акции протеста в Вене выдвинули требования к властям Австрии сохранить нейтралитет страны и мир с РФ. Об этом 26 октября сообщает корреспондент «РИА Новости».

«Наши отношения с Австрией подвергаются серьезной проверке на прочность»
Посол России в европейской стране Дмитрий Любинский — о возможностях Вены оплачивать газ рублями и оставшихся нитях сотрудничества

«Семьдесят лет нейтралитет служил нам, защищал нас. Теперь он нуждается в нашей поддержке», — отметили демонстранты.

Как рассказали агентству организаторы мероприятия, власти Австрии добились того, что ранее нейтральная страна стала одной из сторон конфликта, происходящего на Украине, и это в результате вредит самой стране. Лидеры митингующих призвали провести референдум по вопросу о «любом изменении нейтрального статуса» республики, а также резко осудили возможные планы австрийских властей принять участие в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

В ходе протестной акции демонстранты принесли плакаты с требованиями сохранения мира в Европе и призывом к выходу Австрии из Евросоюза.

Ранее, 22 октября, в центре Вены прошел митинг с требованием выхода Австрии из ЕС. Участники демонстрации, на которой собралось несколько сотен человек, держали в руках плакаты «Австрия остается нейтральной» и «Безопасные границы — безопасное будущее».

До этого, 8 октября, в Вене около 2 тыс. человек вышли на митинг и потребовали отмены антироссийских санкций. Кроме того, граждане выступают в поддержку политического нейтралитета Австрии. Участники также требовали от властей прекратить поддержку «разжигателей войны» — Евросоюза, НАТО и США. Граждане заявили о желании восстановления дружественных отношений с Россией, чтобы страна продолжала получать энергоносители из РФ.

20 сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что на Западе, в том числе и в Австрии, уже появляются признаки усталости от рестрикций, потому что они не привели к урегулированию ситуации на Украине.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022