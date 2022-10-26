Следствие просит арестовать коммерческого директора Собчак

Следствие просит отправить под арест до 24 декабря коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда 26 октября.

Как сообщалось, вместе с Сухановым по делу проходит и второй фигурант — бывший главный редактор глянцевого журнала Tatler Ариан Кузьмин (Романовский). Его просят арестовать до той же даты.

Романовский обвиняется в нарушении п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»). Ему грозит до 15 лет колонии. Материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения меры пресечения.

Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Суханов с утра 25 октября не выходит с ней на связь. Журналистка заявила, что не располагает данными о задержании ее директора.

По данным источников, Собчак в деле о вымогательстве проходит как подозреваемая. В среду сообщалось, что правоохранители имели постановление следователя о ее задержании, однако телеведущей удалось скрыться.

Как сообщил «Известиям» источник, она перешла пограничный пункт перехода с Литвой в Витебской области Белоруссии.

Романовского задержали 25 октября. По этому же делу задержан Суханов. Адвокат Романовского Гаджи Алиев заявил, что его подзащитный не признает вину.

В рамках расследования уголовного дела в загородном доме Собчак прошли обыски.