Реку Туру проверят на наличие нефтепродуктов и тяжелых металлов

Реку Туру в Тюменской области обследуют сотрудники Росприроднадзора. Они будут брать пробы речной воды и проведут анализ по 20 значимым показателям.

Как рассказали порталу «Наш город» в пресс-службе регионального управления ведомства, в октябре специалисты взяли образцы для исследования. Это необходимо для определения содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов в воде.

В случае установления превышения ПДК загрязняющих веществ будут приняты меры, сказали в Росприроднадзоре. Там объяснили необходимость исследования большим значением реки для Тюменской и Свердловской областей.

Агентство напоминает, что в Туре продолжает убывать вода. Так, по данным гидропоста на 22 октября, уровень составлял –65 см над нулевой отметкой поста. Днем ранее этот показатель был ниже на 1 см.