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Новые российские косметические бренды представили свою продукцию в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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70 новых российских косметических брендов представили свою продукцию на бьюти-выставке Insharm в Москве в среду, 26 октября. На площадке побывала корреспондент «Известий» Вера Комарова.

«На этой конкретно выставке мы видим, что Минпромторг помог 20 молодым брендам принять участие, организовал для них встречи с представителями розницы, с дистрибуторами по всей стране», — рассказала управляющий директор компании — организатора выставки Анна Дычева.

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Депутат Госдумы, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал, в свою очередь, что пока Россия пользуется еще западной сырьевой базой, однако уже сейчас на полках магазинов появляется отечественная продукция.

«Пока еще мы пользуемся западной сырьевой базой, как я говорю, используем Запад как сырьевой придаток. Но уже пошло сырье с Востока, и уже много российского — силиконы, например. То, что идет в гели для душа, шампуни», — рассказал он.

Директор по развитию компании по производству косметики Камиль Мусин добавил в беседе с журналистом «Известий», что российским косметическим брендам пока что не хватает лишь узнаваемости, как как, по его словам, они привыкли пользоваться косметикой европейского производства.

Между тем россиянкам представится шанс оценить не только отечественную косметику, но и аппараты для коррекции фигуры. По словам корреспондента «Известий», их закупили уже 300 российских салонов красоты и косметологических клиник.

14 июля стало известно, что Минпромторг исключил часть парфюмерных и косметических брендов, а также туалетных средств из списка товаров, которые в мае разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту. Речь идет о таких торговых марках, как Garnier, Loreal, Maybelline, NYX. Плюс ряд средств для волос — Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Kerastase, косметики — La Roche-Posay, Vichy, Lancome и др.

С января по май текущего года спрос на российские косметические средства вырос в 30 раз в сравнении с показателями прошлого года. А спрос на всю косметику поднялся в 26 раз в заказах и в 28 раз в выручке за этот же период. Такие показатели привел онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «СберМаркет».

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