Россия и Белоруссия могут снять ограничение на количество рейсов между странами. Это следует из документов, опубликованных в среду, 26 октября, на сайте Росавиации.

«В целях формирования общего рынка авиатранспортных услуг в рамках Союзного государства российская сторона <...> предложила белорусской стороне зафиксировать путем обмена писем договоренность о снятии частоты выполнения полетов по маршруту Москва – Минск», — говорится в тексте документа, подписанного и.о. директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Дмитрием Степанко.

Белорусская сторона, в свою очередь, в лице директора департамента по авиации министерства транспорта Белоруссии Артема Сикорского предложила обсудить вопрос заключения договоренностей по снятию ограничений на выполнение полетов между Россией и Белоруссией на площадке «Транспортной недели», которая пройдет с 14 по 19 ноября в Москве.

Ранее в среду в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании и туроператоры прорабатывают возможность объединить внутренний и международный перелет в одном пакете. Как отметили в госкорпорации, это позволит предоставить дополнительные услуги для туристов и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России.