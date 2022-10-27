Реклама
Прямой эфир
Экономика
Решетников заявил о более быстрой адаптации экономики РФ к новым условиям
Мир
США решили ускорить размещение атомных бомб B61-12 в Европе
Мир
В МИД РФ возложили ответственность за теракт у посольства в Кабуле на ИГ
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон четырьмя ракетами из HIMARS
Мир
FT спрогнозировала падение интереса к Украине в США в 2024 году
Происшествия
Шестеро детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне Новокузнецка
Мир
Кабмин ФРГ заявил о невозможности эксплуатации «Северного потока – 2»
Общество
Вильфанд пообещал необычно теплые выходные в Москве
Мир
В Венгрии заявили о необходимости переговоров РФ и США по Украине
Происшествия
Губернатор Севастополя сообщил об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС
Общество
Чемезов предложил поднять зарплаты работникам оборонных заводов на 10%
Мир
В Испании предрекли разорение Украины из-за западных кредитов

Специалисты Роскачества назвали популярные в России вина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян предпочитают красные (74%) и полусладкие вина (66%). Причем покупатели готовы заплатить за хороший напиток 200–1000 рублей, а каждый пятый — более 1000 рублей. Это выяснили специалисты Центра изучения потребительского поведения Роскачества. Опрос проводился в сентябре.

Бокальное искусство: эксперты ждут удвоения производства вина в России
Почему отечественный продукт становится все более популярным

При этом почти все опрошенные отметили, что наибольшее значение придают качеству вина и его вкусу. Две трети российских потребителей сказали, что высоко оценивают качество российского вина.

Чуть больше половины респондентов (55%) уверены, что отечественный напиток остается на высоком уровне с точки зрения состава и становится лучше. Ухудшение качества отметили только 7%.

Подавляющее большинство (68%) готовы купить другие алкогольные напитки, если недовольны ассортиментом магазина или хотели бы сэкономить: 25% выбрали бы крепкий алкоголь, 22% отдали бы предпочтение пиву, 14% — сладкому ликеру или вермуту, 7% — слабоалкогольному коктейлю или напитку с наименованием «не является вином».

Ранее, 4 октября, стало известно, что Министерство финансов России предложило с 1 января 2023 года повысить минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 л с нынешних 169 рублей. Уточнялось, что инициатива по увеличению стоимости связана с ростом ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и увеличением затрат на производство.

Росалкогольрегулирование 22 сентября предоставило «Известиям» данные, согласно которым в январе—августе 2022 года в России производство отечественных игристых вин увеличилось на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022