Специалисты Роскачества назвали популярные в России вина

Большинство россиян предпочитают красные (74%) и полусладкие вина (66%). Причем покупатели готовы заплатить за хороший напиток 200–1000 рублей, а каждый пятый — более 1000 рублей. Это выяснили специалисты Центра изучения потребительского поведения Роскачества. Опрос проводился в сентябре.

При этом почти все опрошенные отметили, что наибольшее значение придают качеству вина и его вкусу. Две трети российских потребителей сказали, что высоко оценивают качество российского вина.

Чуть больше половины респондентов (55%) уверены, что отечественный напиток остается на высоком уровне с точки зрения состава и становится лучше. Ухудшение качества отметили только 7%.

Подавляющее большинство (68%) готовы купить другие алкогольные напитки, если недовольны ассортиментом магазина или хотели бы сэкономить: 25% выбрали бы крепкий алкоголь, 22% отдали бы предпочтение пиву, 14% — сладкому ликеру или вермуту, 7% — слабоалкогольному коктейлю или напитку с наименованием «не является вином».

Ранее, 4 октября, стало известно, что Министерство финансов России предложило с 1 января 2023 года повысить минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 л с нынешних 169 рублей. Уточнялось, что инициатива по увеличению стоимости связана с ростом ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и увеличением затрат на производство.

Росалкогольрегулирование 22 сентября предоставило «Известиям» данные, согласно которым в январе—августе 2022 года в России производство отечественных игристых вин увеличилось на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.