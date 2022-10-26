Месячник «Белая трость» стартовал в Тюменской области

В Тюменской области стартовал традиционный месячник «Белая трость». Его проводит региональное общество слепых. Мероприятия продлятся до 15 ноября.

Во Всероссийском обществе слепых рассказали, что Международный день белой трости — своеобразный знак, напоминающий обществу о проблемах людей, которые не видят мир, о необходимости оказания им поддержки. В России его отмечают с 1987 года.

Основная цель месячника — привлечение внимания широкой общественности и властей к необходимости решения важных социальных проблем инвалидов по зрению, защиты их прав и свобод.

В рамках месячника организуют выступления незрячих исполнителей, выставки, состоится юбилейный концерт танцевального коллектива «Калейдоскоп». Кроме того, в планах — проведение круглого стола с представителями Пенсионного фонда РФ, управления соцзащиты и других ведомств, которые обеспечивают равные и комфортные условия для проживания, пишет megatyumen.ru.