США ввели санкции против певицы Жасмин

США ввели санкции в отношении российской певицы Жасмин. Об этом сообщается 26 октября на сайте американского минфина.

О новых рестрикциях в отношении 12 российских компаний и восьми физических лиц ведомство объявило 26 октября.

В сентябре США ввели новый пакет санкций в отношении России, в него вошли десятки физических и юридических лиц. В списке оказались депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда.

В свою очередь, координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что США могут модифицировать санкции в отношении России для большей эффективности.

США и их союзники с 24 февраля после начала российской спецоперации по защите Донбасса неоднократно вводили санкции в отношении граждан и организаций из России.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявлял, что перспектива вводить санкции против России возбуждает далеко не все государства.

Он отмечал, что все, кто пытается бросить вызов западной гегемонии, зачисляются в разряд врагов. По его словам, именно на доминировании строятся военные доктрины США и НАТО.