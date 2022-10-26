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В нескольких штатах США произошел всплеск тридемии среди детей

NBC: в нескольких штатах США произошел резкий всплеск тридемии среди детей
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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
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В США произошел резкий всплеск тридемии — одновременного заболевания гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 среди детей. Об этом 25 октября сообщает NBC News.

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«Персонал медицинских учреждений сообщает о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму», — указано в репортаже телеканала.

Сообщается, что педиатры и детские больницы подготовились к сезону сильного гриппа, однако не были готовы к тому, что множество вирусов придет одновременно и раньше, чем ожидалось.

Согласно данным крупной фармакологической компании, в течение последних двух недель активность заболеваний возрасла практически в два раза.

Отмечается, что в Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне более 90% педиатрических больничных коек заполнены.

Ранее, 20 октября, издание The Hill сообщило о том, что детские больницы в США переполнены из-за вспышки вируса дыхательных путей — респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Случаи заболевания резко возросли особенно на северо-востоке и юге страны. Отмечается, что детская больница штата Коннектикут в Хартфорде последние несколько недель переполнена, «так как всё больше маленьких детей начали поступать с РСВ».

До этого, 14 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости в России зарегистрирован первый случай заражения вирусом гриппа типа А(H3N2). По ее словам, на данный момент других вирусов гриппа в России не выявлено. Она подчеркнула, что ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в РФ, остается достаточно стабильной.

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