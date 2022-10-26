Более 150 млн рублей направят на содержание нижегородского стадиона

На содержание стадиона «Нижний Новгород» в 2023 году планируют направить более 154 млн рублей. Об этом сообщает ИА «НьюНН» со ссылкой на проект бюджета региона на следующий год.

Средства на содержание стадиона выделят из регионального и федерального бюджетов. В областной казне планируется предусмотреть 7,72 млн рублей, а в федеральном бюджете — 146,67 млн рублей.

Как уточняет агентство, в проекте бюджета региона также запланировали 116,8 млн рублей на проведение мероприятий по программе «Готов к труду и обороне» и еще 1,25 млрд рублей — на объекты адресной инвестпрограммы в рамках подпрограммы «Развитие физкультуры и массового спорта».

Ориентировочно в 2023 году на развитие спорта направят более 10 млрд рублей.