Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет. Об этом 26 октября сообщил мэр города Родез Кристиан Тейседр на странице муниципалитета в Facebook.

«С огромной грустью я только что узнал о смерти Пьера Сулажа», — написал он.

Сулаж родился в Родезе, городе на юге Франции, в 1919 году. В 1946 году он перебрался в Париж, пишет газета Le Monde.

Сулаж известен картинами, написанными черными краскам, напоминает France Bleu.

В 2001 году в Эрмитаже проходила выставка, посвященная творчеству художника. Одно из полотен стало частью постоянной экспозиции музея в 2004 году.