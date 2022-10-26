Тайник с боеприпасами обнаружили рядом с местом теракта в Мелитополе

В Мелитополе в гараже недалеко от здания телеканала «ЗаТВ», возле которого 25 октября взорвали автомобиль, нашли тайник с боеприпасами. Об этом 26 октября сообщили в ГУВД по Запорожской области.

«Обнаруженные боеприпасы изъяты и будут уничтожены. По данному факту ведутся следственные действия», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

По данным ведомства, были найдены гранаты, пластичные взрывчатые вещества и патроны.

«Всем, кто участвует в террористической деятельности, независимо от гражданства необходимо понимать: здесь теперь Россия, и наказание за такое серьезное преступление будет самое жесткое», — подчеркнули в управлении.

Накануне у здания «ЗаТВ» взорвалась начиненная взрывчаткой машина. В здании были выбиты почти все окна, повреждена часть кабинетов, вылетели двери на первых этажах. Пострадали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Преступники, осуществившие теракт, попали на кадры видеонаблюдения. Их ищут по ориентировкам.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов все еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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