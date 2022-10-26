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США ввели новые санкции в отношении ряда компаний и граждан России

Минфин США ввел новые санкции в отношении ряда российских граждан и компаний
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/imageSPACE
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США объявили о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и компаний. Об этом в среду, 26 октября, сообщается на сайте американского минфина.

Под санкции попали восемь физических и 12 юридических лиц.

Ведомство также добавило в санкционный список ряд организаций и физических лиц Ирана.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

24 октября сообщалось, что США готовят новые санкции против России и Ирана из-за якобы имевших место поставок дронов. Несмотря на то что Москва отрицает приобретение иранских беспилотников, Штаты намерены поднять этот вопрос на полях ООН. В посольстве США в Москве отметили, что Вашингтон «с июля предупреждал, что Иран планирует продать России оружие, в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА), для использования против Украины».

Обоснованием для ограничительных мер Вашингтон вслед за представителями Франции и Великобритании называет резолюцию 2231 Совбеза ООН.

Иран отверг обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине. Иранская сторона убеждена, что ничто из оружейного экспорта не подпадает под действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231 по условиям иранской ядерной сделки.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными об использовании армией России иранских дронов.

Предыдущий пакет санкций в отношении России США ввели 30 сентября, в него вошли десятки физических и юридических лиц. Там отметили, что под новые санкции попал ряд членов Госдумы и Совета Федерации РФ. Также сообщается, что санкции введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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