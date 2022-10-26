Гросси обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что 27 октября обсудит в Совбезе ООН вопрос о создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

«Завтра я <...> отправлюсь в Совет Безопасности ООН, [чтобы] вновь провести обсуждения в целях скорого установления безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС», — сообщил Гросси на международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» в Вашингтоне.

Несколько дней назад постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Москва поддерживает инициативу Гросси о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, однако вопрос, «как всегда, в деталях».

Вместе с тем в МИД России подчеркивали, что Москва полностью исключает демилитаризацию Запорожской атомной электростанции и периметра вокруг нее.

12 октября президент России Владимир Путин заявлял, что обстрелы Запорожской атомной электростанции Украиной являются актом ядерного терроризма.

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

ЗАЭС российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации по защите Донбассе. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.