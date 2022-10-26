Капремонт арочного моста в Уфе завершат в 2024 году
В Уфе в 2024 году планируют завершить капитальный ремонт арочного моста, стартовавший в марте 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Речь идет о старом арочном мосте через реку Белую в створе улицы Воровского. Его ремонт является одним из наиболее масштабных проектов в городе.
Согласно контракту, продолжительность ремонтных работ должна составить 42 месяца, но подрядчик намерен завершить их за 30 месяцев — в 2024 году.
По данным на 26 октября, специалисты уже полностью демонтировали несколько пролетных строений, проезжую часть, перила, опоры освещения, пишет «МедиаКорСеть». Сейчас рабочие занимаются устройством временных опор на арке для дальнейшего демонтажа конструкций.
Общая протяженность арочного моста через Белую составляет 672 м, ширина полосы движения — 3,75 м, количество полос — две. Проект реконструкции предусматривает укрепление опор, замену пролетных строений.