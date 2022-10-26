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Бывшая соперница Байдена раскритиковала его за нежелание диалога с Россией

Бывшая соперница Байдена Габбард раскритиковала его за нежелание вести диалог с Россией
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Фото: Global Look Press/IMAGO/CNP
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Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард раскритиковала президента страны Джо Байдена из-за нежелания вести переговоры с Россией по важным вопросам. Об этом она написала в своем Twitter 26 октября.

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«Что важнее для Байдена? Освободить баскетболистку из российской тюрьмы или предотвратить ядерный холокост для вас, ваших любимых и миллиардов [людей] по всему миру?» — говорится в публикации.

По словам Габбард, американский лидер отказывается говорить о предотвращении третьей мировой войны с президентом России Владимиром Путиным, однако спокойно обсуждает с ним дело баскетболистки Грайнер.

Габбард в 2020 году была соперницей Байдена в борьбе за номинацию от Демократической партии в качестве кандидата в президенты США.

Ранее в среду сенатор Совета Федерации Григорий Карасин, беседуя с «Известиями», допустил вероятность того, что США и Россия могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне Московский областной суд утвердил американской баскетболистке срок наказания в виде девяти лет колонии за контрабанду наркотиков. При этом судьи зачли пребывание в следственном изоляторе по расчету один день за полтора. Таким образом, после пересчета времени нахождения в СИЗО Грайнер остается провести в колонии порядка восьми лет.

18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь 5 августа сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали.

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