Грузовик с асфальтом перевернулся в Москве

Авария с грузовиком «МАЗ», груженным асфальтом, произошла на юго-востоке Москвы. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщает в среду, 26 октября.

«Водитель грузового автомобиля, перевозивший асфальт, не справился с управлением при повороте с улицы Чистова на Люблинскую и опрокинулся», — уточнили в ведомстве.

Содержимое кузова большегруза высыпалось на тротуар, сотрудники ГИБДД помогли городским службам убрать пешеходную зону, сообщает телеканал «360».

В результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день ДТП с участием автомобиля и автобуса, следовавшего по маршруту № 3, произошло на улице Хабаровской, на востоке столицы. По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, после чего скрылся с места происшествия, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Московской области. ДТП произошло в Ленинском городском округе. Водитель 1999 года рождения не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась, передает агентство городских новостей «Москва».

Трагедия произошла в 7:50 мск на 1-м км дороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД — Слобода, пишет «Москва 24».