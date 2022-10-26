Неизвестный летающий объект заметили в небе над Новосибирской областью

Жители Новосибирской области утром 26 октября заметили в небе светящийся объект. В социальных сетях появились версии об НЛО или комете. Оказалось, что горожане наблюдали падение ступени от «Союза-2.1а», передает телеканал «Известия». Ракету-носитель с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» запустили ночью около 03:20 с Байконура. Как сообщили в «Роскосмосе», выведение на заданную орбиту и раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло штатно. «Прогресс МС-21» доставит на МКС более 2,5 т грузов, топливо для станции, питьевую воду, азот для поддержания атмосферы на станции.

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