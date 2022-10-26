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ФРГ попросила Швейцарию о реэкспорте Киеву зарядов для установок Gepard
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ФРГ попросила Швейцарию о реэкспорте Киеву зарядов для установок Gepard

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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить Берлину направить на Украину боеприпасы к зенитным самоходным установкам Gepard. Об этом 26 октября сообщил журнал Der Spiegel, в распоряжении которого оказался текст документа.

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Боеприпасы производятся на заводе со штаб-квартирой в Цюрихе. Чтобы перенаправить их Киеву из ФРГ, германской стороне необходимо получить разрешение от Швейцарии. Ранее Швейцария не выдавала разрешений на реэкспорт своей военной продукции на Украину.

Вместе с установками Gepard Германия снабдила киевские власти 60 тыс. зарядов к ним, однако сейчас украинская сторона сообщает о дефиците боеприпасов. В связи с этим Берлин пытается организовать дополнительные поставки.

Ранее, 24 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что ФРГ ранее уже передавала Киеву систему IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

В августе стало известно, что на Украину прибыли ракетные системы залпового огня MARS II, поставленные Германией. MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства.

В июне власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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